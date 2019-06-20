Смерть ребенка под Одессой: задержанный сознался в убийстве (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 20 июня, мужчина из Ивановки Одесской области, которого задержали по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, сознался в содеянном. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает "Думская".
По его словам, 22-летний Николай Т. нигде не учится и не работает, вел замкнутый образ жизни, много времени проводил за компьютером. Его родители работают на рынке.
Правоохранители опрашивали мужчину уже в первый день поисков Даши. Однако тогда он не привлек их внимания, хотя ребенок пропал возле его дома, соседи слышали детский крик и видели, что Николай что-то жег.
Он даже привязался к одной из поисковых групп: мол, я местный, покажу, где искать надо. Не исключено, что семья парня знала о его преступлении.
Ранее мы также писали о том, что в Одесской области после исчезновения Даши, пропала еще одна девочка. Позже полиция нашла тело мертвого ребенка. Также полиция назвала мотивы убийства.
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