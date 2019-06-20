Смерть девочки под Одессой: полиция назвала мотив убийства [ Редактировать ]
В четверг, 20 июня, появились подробности убийства пропавшей 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко. Так, стало известно, что ее убийство в Одесской области могло произойти на сексуальной почве. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
По его словам, подозреваемого в совершении убийства девочки задержали в четверг, 19 июня.
Фото: npu.gov.ua
"Им оказался 22-летний местный житель. Он сейчас дает показания. По версии следствия убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинской экспертизе в местной больнице. Приношу соболезнования семье Дарьи", - сказал Князев.
Он также сообщил, что для поиска девочки были задействованы около 500 работников Национальной полиции, 400 работников Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для проведения поисковых мероприятий были собраны кинологи из семи областей.
Ранее мы также писали о том, что в Одесской области после исчезновения Даши, пропала еще одна девочка. Позже полиция нашла тело мертвого ребенка.
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