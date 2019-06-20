З початку поточного року державний бюджет недоотримав більше 50 мільярдів гривень. Про це повідомили в Рахунковій палаті. Оприлюднили й причини. Це, зокрема, недоліки планування та прорахунки під час підготовки кошторису. Натомість, у парламентському комітеті з питань соцполітики вважають, що невиконання плану доходів може призвести до затримки соцвиплат.

"Я вимагаю негайно скликати Раду національної безпеки і оборони і все зробити, щоб жодного перебою з виплат пенсій, зарплат не було. Ми будемо допомогати новій влади будувати реальну справжню нову соціальну політику. Добиватися збільшення пенсій, збільшення ЗП, створення нових робочіх місць, побудови соціальної економіки і соціальної держави, як це передбачено Конституцією України", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.