Сергій Каплін закликав владу не допустити перебоїв з виплатами пенсій та зарплат [ Редактировать ]
З початку поточного року державний бюджет недоотримав більше 50 мільярдів гривень. Про це повідомили в Рахунковій палаті. Оприлюднили й причини. Це, зокрема, недоліки планування та прорахунки під час підготовки кошторису. Натомість, у парламентському комітеті з питань соцполітики вважають, що невиконання плану доходів може призвести до затримки соцвиплат.
"Я вимагаю негайно скликати Раду національної безпеки і оборони і все зробити, щоб жодного перебою з виплат пенсій, зарплат не було. Ми будемо допомогати новій влади будувати реальну справжню нову соціальну політику. Добиватися збільшення пенсій, збільшення ЗП, створення нових робочіх місць, побудови соціальної економіки і соціальної держави, як це передбачено Конституцією України", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
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