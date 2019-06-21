В пятницу, 28 июня в Украине будут отмечать ежегодный праздник - День Конституции - единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции (ст.161).

В 2019 году День Конституции приходится на пятницу, поэтому у украинцев будет три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня.

27 июня рекомендовано сделать сокращенный рабочий день.

Смотрите также, куда пойти в Киеве 22 и 23 июня.