День Конституции 2019: сколько будем отдыхать [ Редактировать ]
В пятницу, 28 июня в Украине будут отмечать ежегодный праздник - День Конституции - единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции (ст.161).
В 2019 году День Конституции приходится на пятницу, поэтому у украинцев будет три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня.
27 июня рекомендовано сделать сокращенный рабочий день.
Смотрите также, куда пойти в Киеве 22 и 23 июня.
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