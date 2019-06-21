Под Винницей охранник расстрелял ребенка [ Редактировать ]
В Винницкой области в одном из сел Тывровского района задержали охранника пруда, который стрелял в ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
Отмечается, что инцидент случился 19 июня. Два несовершеннолетних мальчика купались в пруду, когда охранник, который подумал, что дети ловят рыбу, три раза выстрелил в одного из подростков.
"На самом деле они просто купались. Охранник, не имея на этот счет никаких оснований и доказательств, ударил одного в голову. Вследствие данных действий несовершеннолетний упал в пруд, и охранник, с помощью травматического пистолета "Форт-12 РМ", с хулиганских побуждений, цинично, выстрелил 3 раза в ребенка, нанеся огнестрельные ранения в ногу", - сообщили в прокуратуре.
Как отмечается, досудебное расследование продолжается, изъяты вещественные доказательства, проводятся другие следственные действия, направленные на объективное, полное и быстрое расследование резонансного уголовного преступления.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями готовится письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по части 4 статьи 296 УК Украины, которое после согласования прокурором будет ему вручено. Кроме того, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения, добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что под Тернополем воспитатель стрелял по детям, а также под Одессой подстрелили народного депутата.
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