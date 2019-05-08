Под Одессой подстрелили народного депутата: стрелок задержан [ Редактировать ]
В среду, 8 мая, задержали мужчину, который стрелял в народного депутата в одном из гостиничных комплексов в Одесской области. Об этом сообщает УНН.
Задержанный является директором гостиницы, где произошел инцидент. По предварительной информации, возник конфликт между постояльцами и администрацией. В какой-то момент директор якобы выстрелил из травматического оружия в группу постояльцев, среди которых был и народный депутат Александр Урбанский.
Правоохранители также сообщили, что на месте происшествия обнаружены две гильзы калибра 9 мм от травматического оружия, однако само оружие не обнаружено.
Напомним, что во вторник вечером, 7 мая, под Одессой подстрелили народного депутата.
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