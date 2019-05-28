Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США, сообщает полиция Вашингтона в понедельник, 27 мая. Об этом пишет "Корреспондент".



Инцидент произошел на юго-востоке округа Колумбия. Неизвестный мужчина открыл стрельбу и скрылся.



Отмечается, что здоровью пострадавших ничего не угрожает, они находятся в сознании.



Подозреваемый скрылся на автомобиле с места преступления. Он объявлен в розыск.

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