В Вашингтоне прогремела стрельба, пострадали люди [ Редактировать ]
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США, сообщает полиция Вашингтона в понедельник, 27 мая. Об этом пишет "Корреспондент".
Инцидент произошел на юго-востоке округа Колумбия. Неизвестный мужчина открыл стрельбу и скрылся.
Отмечается, что здоровью пострадавших ничего не угрожает, они находятся в сознании.
Подозреваемый скрылся на автомобиле с места преступления. Он объявлен в розыск.
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