Скончались на месте: молния убила троих мужчин [ Редактировать ]
21 июня, в селе Беньковцы (Ивано-Франковская область), в результате удара молнии погибли трое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Как уточнили правоохранители, сообщение о несчастном случае поступило в 19.10. Молния попала в остановку, собранную из металлических конструкций.
На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения) из Львовской области, которые приехали к родственникам.
Кроме того, травмы получили две местные жительницы. Одна из них рассказала, что стояла чуть дальше от других лиц и от мгновенного удара ее отбросило на землю. Когда она поднялась, мужчины признаков жизни не подавали.
Открыто уголовное дело по статье 115 УК (умышленное убийство).
Ранее мы писали о том, что под Львовом молния убила девушку.
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