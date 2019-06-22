В зоопарке слон напал на смотрителя [ Редактировать ]
В канадском зоопарке города Кэмбридж слон напал на смотрителя, передает "Корреспондент".
В результате инцидента мужчина получил серьезные травмы. Потерпевшего экстренно доставили на вертолете в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.
Это уже не первый случай нападения слонов на человека в этом зоопарке. В 1989 году здесь погиб сотрудник, пытавшийся остановить драку двух животных. В 1992 году два слона атаковали одного из смотрителей во время ежедневного шоу, сломав ему ногу.
Ранее сообщалось, что гигантский паук съел опоссума в отеле.
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