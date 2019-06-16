Неуклюжий слоненок умилил сеть первыми шагами (видео) [ Редактировать ]
В бельгийском зоопарке Пайри Дайза 17-летняя слониха Фарина родила самку. Сотрудники зоопарка сняли на видео первые шаги новорожденного животного.
Отмечается, что самка присоединится к самой большой популяции индийских слонов в Европе.
На воле животным угрожает исчезновение из-за браконьерства и сокращения естественной среды обитания.
Ранее мы писали о том, как стиральная машинка поставила попугая в тупик, а также собака приревновала кота.
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