Украинцев лишат электроэнергии из-за жары [ Редактировать ]
В Украине из-за высокой температуры могут отключать электроэнергию. Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Сейчас сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии, из-за чего возможно аварийное отключение электроэнергии.
Отмечается, что пик потребления мощности в системе составил 17935 мегаватт, и для обеспечения баланса при повышении температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.
Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 - "Центрэнерго", 1 - "Донбассэнерго" и 1 - ДТЭК Энерго) на 2320 мегаватт. При повышении температуры воздуха, сохранении тенденции к выводу блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация.
"Это значит, что у "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" добавили, что решить вопрос может ускорение выведения из ремонтов Трипольской, Змиевской ТЭС ("Центрэнерго") и Славянской ТЭС ("Донбассэнерго") или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС. Кроме этого, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности, на Криворожскую и Луганскую ТЭС ("ДТЭК Энерго").
Также известно, что "Укрэнерго" уже обратилось в Совет нацбезопасности и обороны с соответствующим письмом, поскольку от оперативности принятия решения и его исполнения будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины.
Ранее сообщалось, что согласно принятому закону "О рынке электроэнергии" с июля 2019 года возрастет цена на электричество.
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