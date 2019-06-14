В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о снижении цены электрической энергии угольных электростанций, сообщил представитель президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус.

Он пояснил, что принятие этого документа отменит несправедливую методику формирования цены на уголь для тепловых электростанций в Украине под названием "Роттердам плюс". При этом будет введена так называемая формула "Роттердам минус".

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"Этот "плюс" является стоимостью доставки угля из Роттердама - это восемь тысяч километров морем. На самом деле этого пути не было, потому что никто уголь оттуда не доставлял. В законопроекте предлагается убрать этот «плюс» из формулы. Также предлагается ввести дисконты. Если качество угля хуже - значит, ниже должна быть и его цена, которая засчитывается в тариф. Такой дисконт может составлять от 1% до 10%", - сказал Андрей Герус.

В то же время он отметил, что документ предусматривает отсрочку введения нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года до 1 июля 2020 года.

"По нашему мнению, внедрять с первого июля такой неподготовленный рынок электроэнергии неправильно. В течение этого года будет существовать формула "Роттердам минус". И она соответствующим образом будет регулировать тарифы угольных электростанций", - пояснил представитель.

Андрей Герус также выразил надежду, что антикоррупционные органы как можно скорее завершат расследование уголовного производства о введении формулы "Роттердам плюс" и направят обвинительный акт в отношении фигурантов в суд. Это поможет обществу узнать, было ли введение этой формулы коррупционным, а также кто имел к нему отношение.

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"Президент оказывает полное содействие в пределах своих полномочий, полную политическую поддержку, чтобы антикоррупционные производства доводились до логического завершения, чтобы общество могло увидеть справедливость. Мы надеемся, что антикоррупционные органы сделают свою работу", - подчеркнул он.

Андрей Герус также отметил положительные тенденции по снижению тарифа на электричество угольных электростанций.

"В июне тариф угольных электростанций составляет 1,4 грн за 1 кВт/ч. Причем в феврале текущего года тариф угольных электростанций был 2,2 грн за 1 кВт/ч. То есть произошло снижение тарифа на 35%. Это положительная тенденция. Ни один участник энергетического рынка не должен зарабатывать сверхприбыли за счет высоких тарифов", - заявил представитель президента в Кабмине.

Раньше сообщалось о том, что в четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтениизаконопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. За документ проголосовали 279 парламентариев. Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.

А также было опубликовано содержание законопроекта.

Раньше сообщалось о том, что Рада увеличит штраф за отказ везти льготников. А также замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.