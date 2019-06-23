23 июня - 174-й день года (175-й в високосные годы) в григорианском календаре.

Ежегодно 23 июня мир празднует Международный Олимпийский день, организованный в честь возрождения современного олимпийского движения. С 2003 года 23 июня провозглашен в мире как День государственной службы Организации Объединенных Наций.

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Украина 23 июня чествует своих госслужащих в их профессиональный праздник - День государственной службы.

Также сегодня отмечается Международный день вдов, мероприятия которого призваны помочь семьям, оставшимся без мужчин.

В народе 23 июня чествуется Тимофей. Считалось, что в этот день происходят различные тревожные знамения, и нужно быть внимательным к знакам судьбы.

Главная примета дня: знамения на Тимофея грозой грозят.

Сегодня свои именины отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

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