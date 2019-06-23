В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В ближайшее время погода в Украине ухудшится, ожидаются грозы, град и шквалы ветра. На понедельник, 24 июня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
По прогнозу синоптиков, в Украине ожидается гроза и местами шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности - желтый.
"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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