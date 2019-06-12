Атакуют комары: как защититься [ Редактировать ]
Лето - это время не только жары и хорошей погоды, но и сезон комаров. Мало кому понравятся укусы этих насекомых. Для того, чтобы защитить себя от них, можно придерживаться простых правил, пишет 24tv.ua.
Когда идете на природу обязательно берите одежду с рукавами и из плотной ткани. Комары не любят светлый цвет.
Помогут уберечься от укусов специальные кремы, спреи, лосьоны. Если у вас аллергия на средства проконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте правила, написанные на упаковке.
Нельзя расчесывать рану. Если она появилась - продезенфицируйте.
Отпугивают комаров антикомариные браслеты. Браслет может работать до ста сорока часов. Чтобы продлить его действие, антикомарний браслет надевают при выходе на улицу, а дома пытаются держать его в герметичном контейнере.
Ранее мы писали о том, что делать, если укусил клещ.
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