Лето - это время не только жары и хорошей погоды, но и сезон комаров. Мало кому понравятся укусы этих насекомых. Для того, чтобы защитить себя от них, можно придерживаться простых правил, пишет 24tv.ua.

Когда идете на природу обязательно берите одежду с рукавами и из плотной ткани. Комары не любят светлый цвет.

Помогут уберечься от укусов специальные кремы, спреи, лосьоны. Если у вас аллергия на средства проконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте правила, написанные на упаковке.

Нельзя расчесывать рану. Если она появилась - продезенфицируйте.

Отпугивают комаров антикомариные браслеты. Браслет может работать до ста сорока часов. Чтобы продлить его действие, антикомарний браслет надевают при выходе на улицу, а дома пытаются держать его в герметичном контейнере.

Ранее мы писали о том, что делать, если укусил клещ.