На Дніпропетровщині дитині влучили кулею в голову

Ще одна трагедія через необережне поводження зі зброєю сталася у Вільногірську на Дніпропетровщині. Два брати знайшли травматичний пістолет батька, почали ним бавитись і вже за кілька хвилин пролунав постріл