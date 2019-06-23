В Киеве жестоко убили 9-летнего мальчика [ Редактировать ]
22 июня в Дарницком районе Киева пропал девятилетний Захар Черевко. Он вышел из дома около 20:00 и не вернулся. Вечером 23 июня стало известно, что его тело нашли возле озера Вырлица.
"По предварительной информации, он был жестоко убит. На данный момент на месте работают криминалисты. Детали этого ужасного события устанавливаются", - сообщили в Телеграм-канале "Киев.Оперативный".
Как сообщалось ранее, его родные сообщили, что мальчик ушел брать интервью у прохожих возле дома, писали ранее.
"Его рост – около 140 см. Был одет в серые брюки и белую с серыми полосками рубашку", - уточнили в соцсети.
Напомним, 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.
21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области. В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.
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