"Просто взял и убил": появилось видео признания убийцы Даши Лукьяненко [ Редактировать ]
Полиция Одесской области опубликовала на своем YouTube-канале видео фрагмента признания подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова.
На кадрах видно, что во время следственного эксперимента подозреваемый был в каске и бронежилете - чтобы с ним не расправились родственники погибшей девочки или местные жители.
"Увидел ее на базаре. Когда шла она с базара, я ее завел в хату. Убил в хате. Просто взял и убил. Руками", - говорит парень.
В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.
Отметим, что за тяжкое преступление Николаю грозит пожизненное заключение.
Напомним, что 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.
21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области. В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.
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