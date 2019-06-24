Музика зі сміття. Саме таку назву має стиль, у якому працює музикант із Конго. Що саме слугує чоловікові за музичні інструменти та що спонукало його створити такий дивний жанр? Знає Оксана Гашева.

Сміттєзвалище в столиці Конго більшості людей видасться дивним місцем для пошуку натхнення. Однак конголезький музикант Піско Крейн знаходить тут не тільки творчу наснагу, а й інструменти для виступів.

"Дивіться, ось ця пляшка видаватиме гарний звук. На ній можна зіграти всі ноти. Вона стане нашим новим музичним інструментом", - говорить Піско Крейн, музикант.

Крейн фронтмен гурту під назвою "Фулу Музікі". У перекладі з місцевої мови лінгала - це "музика зі сміття". Унікальність цієї групи в тому, що кожна річ, яку вони використовують під час виступів, створена з перероблених відходів. Свої музичні інструменти виконавці майструють із брухту, пластикових пляшок, бляшанок або водопровідних труб. Сценічні костюми також знаходять на смітнику.

"Я приїхав саме на це місце, оскільки воно найбагатше на інструменти для моєї музики. Кіншаса - дуже забруднене місто. Тож тут легко знайти речі, які можна переробити, та створити з них, скажімо, костюми для нашої групи. Я радий, що можу водночас і позбавляти місто від бруду, і створювати музику", - говорить Піско Крейн, музикант.

Експериментальна музика із непотребу вже знайшла своїх прихильників. Нещодавно гурт виступив на столичному джазовому фестивалі та зірвав гучні оплески.

"Ця група всіх дійсно вразила. Особливо той факт, що інструменти, на яких вони грають, - зроблені з відходів. Ці музики змусили усіх танцювати. Подивіться, я аж змокріла від танців. Ці хлопці - дивовижні! Вони створили чудову атмосферу", - говорить Мімі Бекіла, відвідувачка фестивалю.

Учасники гурту сподіваються, що їхній незвичний стиль приверне увагу людей до проблеми жахливого забруднення Кіншаси. Столиця завалена використаними поліетиленовими пакетами та іншим непотребом, який нерідко блокує дренажну систему міста.

"Ми хочемо, щоб цей жанр став популярним у всьому світі. Люди повинні знати про важливість перероблення відходів, особливо в Африці. Зараз ми шукаємо вмілого представника, який зможе допомогти нам популяризувати цей заклик через нашу музику. А також навчити молодих людей правильно утилізувати сміття", - говорить Піско Крейн, музикант.

Щодня Конго продукує понад 9 тисяч тонн відходів. Переробляти таку кількість сміття влада не встигає, а часто й не намагається. Крейн розуміє, що його музика не вирішить всіх проблем. Однак сподівається, що надихне своїх шанувальників - принаймні замислитися, викидаючи сміття.