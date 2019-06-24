В понедельник, 24 июня, в Киеве на Осокорках обвалился мост на автомобиль. Мэр Киева Виталий Кличко уволил и. о. директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на автомобиль, проезжавший под мостом. Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам о выявленных проблемах", - заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Осокорках мост обвалился на автомобиль.