В Киеве с балкона второго этажа выпал 7-летний ребенок и погиб Фото: Pixabay

В Киеве с балкона второго этажа выпал 7-летний ребенок и погиб, передает "Униан".

Известно, что ребенок находился в доме с матерью. Когда она отвлеклась, мальчик наклонился на москитную сетку на балконном окне и выпал. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Сведения о происшествии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что игрушка едва не убила младенца.