В Киеве 7-летний ребенок выпал с балкона [ Редактировать ]
В Киеве с балкона второго этажа выпал 7-летний ребенок и погиб, передает "Униан".
Известно, что ребенок находился в доме с матерью. Когда она отвлеклась, мальчик наклонился на москитную сетку на балконном окне и выпал. От полученных травм ребенок погиб на месте.
Сведения о происшествии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что игрушка едва не убила младенца.
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