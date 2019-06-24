В Киеве мост обвалился на авто Фото: inforesist.org

В Киеве на Осокорках мост обвалился на автомобиль. Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

"Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал еще один", - говорится в сообщении.

Пока о пострадавших информации нет. Однако передняя часть автомобиля получила значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что на пляж Одессы с обрыва упал автомобиль.