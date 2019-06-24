В Киеве мост обвалился на авто (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на Осокорках мост обвалился на автомобиль. Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".
"Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал еще один", - говорится в сообщении.
Пока о пострадавших информации нет. Однако передняя часть автомобиля получила значительные повреждения.
Ранее сообщалось, что на пляж Одессы с обрыва упал автомобиль.
по теме
Новая Волочкова: экстремалка сделала шпагат на перилах стеклянного моста
Недавно известная танцовщица и хореограф Тамара Ворощенко опубликовала в своем Instagram экстремальные фото
В Киеве пьяный мужчина утонул в реке (фото)
В субботу, 22 июня, в Киеве произошел трагический инцидент
Где в Киеве жить хорошо: топ-5 новостроек столицы
Многие украинские семьи регулярно задаются вопросом: где купить квартиру в Киеве?
В Киеве закрыли станции метро: что произошло
В пятницу, 21 июня, в Киеве на вход и выход закрыли станции метро
В Киеве мужчина свалился в огромную яму посреди улицы
В среду, 20 июня, в Соломенском районе Киева на улице Андрей Головко произошел инцидент