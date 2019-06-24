Відновлення економіки та встановлення миру в Україні. В "Опозиційній платформі - За життя" окреслили основні завдання політсили і представили своїх кандидатів в депутати по мажоритарних округах. Із чим опозиціонери йдуть на вибори дивимося далі.

Пам'ять загиблих під час Другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі "Букринський плацдарм" на Київщині. Ветерани на громадські активісти принесли до меморіалу квіти та схилили голови перед полеглими у хвилині мовчання.

"Це день пам'яті, просто покласти квіти до памятника і вклонитися всім хто загинули, хлопця, вони на той час хлопцями були. Я вважаю, що це незалежно від того, це визначна дата чи не визначна дата, ми приїжжаємо, років три чотири тут були навіть свіжі могили перепоховання солдатів знаходять тут ", - говорить Олександр Щербак, голова Бучанської міської організації інвалідів війни Збройних Сил та учасників бойових дій.

Принесли квіти до братської могили і представники "Опозиційної платформи - За життя". За словами співголови партії - Юрія Бойка, зараз для України головне - якнайшвидше досягнення миру. Тут, на Букринському плацдармі, Юрій Бойко представив кандидатів в народні депутати по мажоритарних округах.

"Це святе місце для всіх українців, тут загинули сотні тисяч людей, вони визволяли Київ, були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо представлення своїх кандидатів на мажоритарних округах, в нас іде команда на кожен виборчий округ київської області ми маємо свого канидата, і в цій команді є сплав молодості, мужності, професіоналізму, тому що тут є і наш військовий подполковник Шевченко, керівник бюджетної комісії облради Ксендзенко Валерій, тут є люди які довгий час в обларді в місцевих органах влади. Київську область і нашу політичну силу і ми впевнені, що вони будуть гідно представляти в парламенті Київщину якщо їм буде надана довіра від жителів Київщини ", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Основні завдання політсили - якнайшвидше встановлення миру в Україні, відновлення економіки та подолання бідності.

"Основная задача, которая стоит на сегодняшний день это мир, поднятие економики, я вас скажу я на протяжении 30 лет независимости Украины, чего мы ждем мы ждем чтобы Украина стала самой комфортой територией, на которой могут проживать украины, поэтому надо все сделать чтоб украинцы комфортно себя чувствовали на територии Украины. Не в Польше, не в Германии, не в Канаде, не в Америке, а вот эта територия, Родина", - говорить Валерій Ксьонзенко, керівник бюджетної комісії Київської обласної ради.

Окремо зазначив Юрій Бойко, в новому парламенті політсила працюватиме над законопроектами, які захистять фермерські господарства.

"Сьогодні суспільство до продажу землі не готове, і неготове по багатьоїх причинах, нема законодавчої бази і є загроза що може крупний агрохолдинг, або якийсь іноземна компанія прийти і внаслідок знецінення національної валюти просо купить землю і залишити без роботи фермерів і відповідним чином людей на селі, тому що головне завдання я бачу в тому, аби підтримати фермерів які живуть в селі, які створюють там робочі місця, таких людей в нас сто тисяч по Україні і саме вони забезпечують аби село у нас залишалось з людьми", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"

В "Опозиційній платформі - За життя" запевняють, що зроблять усе від них залежне, аби не допустити безвідповідального продажу землі.