Автопробіг миру: десятки автомобілістів у Харкові влаштували захід на підтримку "Опозиційної платформи - За життя" [ Редактировать ]
Десястки автомобілістів в Харкові зібралися на автопробіг, щоб показати людям, що зміни можливі. Усі подробиці в наступному матеріалі.
Майже сотня водіїв збираються, щоб узяти участь у яскравому автопробігу.
"Чтоб в стране был мир, чтоб не было то, что было раньше. Мы хотим добра. Поэтому собираемся".
"За мир, за изменение в лучшую сторону в нашей стране чего-либо. Изменение тарифов, поднятие пенсий, мне кажется, что Оппозиционный блок Юрия Бойко может это сделать. Поэтому мы собралися на эту акцию", - говорить Максим, учасник акції.
Маршрут пролягає через Чугуївський район.
Жителі району підтримують автомобілістів, кажуть - також прагнуть миру й добробуту.
"И хочется, чтобы у нас был мир. Самое главное, чтобы у нас вот эта война, прекратилась эта война. Из-за того, что у нас неправильно всё в парламенте решалось" ,- говорить Валентина, жителька села Есхар.
Люди зізнаються - стомилися від бідності.
"Пенсии надо хорошие. Жизнь, продукты дорогие, пройдёшь у магазин, нечего купить, смотришь, как в музей приходишь у магазин.Сорок четыре года проработала, могу трудовую вынести, пенсия 1800, что это у меня за пенсия. Я не могу выжить, газ какой дорогой. Я могу отопить такой дом? Я замерзала в этом году, вы верите", - говорить Лидия, жителька села Покрівка.
Учасники переконані - ситуацію докорінно змінять нові обличчя, з новим підходом. Людям пропонують аналізувати й обирати.
"Хотим поддержать команду Бойко, эту политическую силу, в частности Дмитрия Новицкого, потому что нам старые политики, хочется перемен, хочется чего-то нового, чтоб все было у нас хорошо, страна только развивалась, развивалась и ещё раз развивалась", - говорить Дмитро, учасник автопробігу.
Всі учасники автопробігу вважають - свято пройшло на достойному рівні.
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