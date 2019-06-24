Десястки автомобілістів в Харкові зібралися на автопробіг, щоб показати людям, що зміни можливі. Усі подробиці в наступному матеріалі.

Майже сотня водіїв збираються, щоб узяти участь у яскравому автопробігу.

"Чтоб в стране был мир, чтоб не было то, что было раньше. Мы хотим добра. Поэтому собираемся".

"За мир, за изменение в лучшую сторону в нашей стране чего-либо. Изменение тарифов, поднятие пенсий, мне кажется, что Оппозиционный блок Юрия Бойко может это сделать. Поэтому мы собралися на эту акцию", - говорить Максим, учасник акції.

Маршрут пролягає через Чугуївський район.

Жителі району підтримують автомобілістів, кажуть - також прагнуть миру й добробуту.

"И хочется, чтобы у нас был мир. Самое главное, чтобы у нас вот эта война, прекратилась эта война. Из-за того, что у нас неправильно всё в парламенте решалось" ,- говорить Валентина, жителька села Есхар.

Люди зізнаються - стомилися від бідності.

"Пенсии надо хорошие. Жизнь, продукты дорогие, пройдёшь у магазин, нечего купить, смотришь, как в музей приходишь у магазин.Сорок четыре года проработала, могу трудовую вынести, пенсия 1800, что это у меня за пенсия. Я не могу выжить, газ какой дорогой. Я могу отопить такой дом? Я замерзала в этом году, вы верите", - говорить Лидия, жителька села Покрівка.

Учасники переконані - ситуацію докорінно змінять нові обличчя, з новим підходом. Людям пропонують аналізувати й обирати.

"Хотим поддержать команду Бойко, эту политическую силу, в частности Дмитрия Новицкого, потому что нам старые политики, хочется перемен, хочется чего-то нового, чтоб все было у нас хорошо, страна только развивалась, развивалась и ещё раз развивалась", - говорить Дмитро, учасник автопробігу.

Всі учасники автопробігу вважають - свято пройшло на достойному рівні.