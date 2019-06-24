Представники помісних православних церков з одинадцяти країн світу прибули до Києво-Печерської Лаври. Завтра Предстоятель Української Православної Церкви - Митрополит Київський та всієї України Онуфрій відзначатиме два ювілеї. П'ятиріччя з дня вступу на посаду предсоятеля та 75-річчя з дня іменин. Із деякими з іноземних гостей поспілкувалися наші кореспонденти.

"Я думаю, что Господь дал в трудные дни украинскую павославную церковь великому иерарху, я думаю, что в трудные минуты Господь посылает великих людей, чтобы они могли сохранить церковь. Путь испытаний и гонений", - говорить Митрополит Гавриїл Вовчанський, представник Болгарської православної церкви.

"Американська церква разом з всіма українськими православними людьми людьми святкує цей день. Владика Онуфрій нами улюблений, улюблений всім православним світом і православними в Америці, як відомий духівник, як молитвенник і ми щиро вітаємо і просимо за молитви, за проавославну церкву в Америці і за тих українців, які проживають зараз в Америці і взагалі за мир у всьому світі", - говорить Протоієрей Назарій Полатайко, представник Американської православної церкви.

"Здесь православная вера торжествует, поэтому мы молимся за наместника, и за юбиляра нашего митрополита Онуфрия, для мирового православия митрополит Онуфрий очень важный человек это яркий пример смиренного человека, смиренного архипастыря, который жертвует все для своей паствы", - говорить Митрополит Ісайя Тамасоський, представник Кіпрської православної церкви.

"От лица Сербской православной церкви и от святейшего патриарха сербского еренея от всей души поздравляю блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия с его днем ангела, пятилетним и семидесятипятилетним юбилеем,дай Бог блаженнейшему крепких духовных и телесных сил, чтобы он впреь мудро руководил украинским нароом и украинской православной церковью. Кроме его никаких других митрополитов мы не признаем на Украине. Митрополита Павла я знаю 15-20 лет, приезжая в Киево-Печерскую Лавру , еще когда он был молодым намесником здесь, имел возможность с ним встречаться, в молитвах участвовать, в каких-то юбилейных и праздничных торжествах. ему от всей души желаю помощи Божьей", - говорить Митрополит Антоній Моравіцький, представник Сербської православної церкви.