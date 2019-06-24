Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, назвал главную ошибку в своей карьере. Так, по его мнению, ею стало то, что он позволил корпорации Google приобрести и развить Android. Об этом сообщает УНН.

"Рынки в мире программного обеспечения, особенно операционных систем, работают по принципу “победитель получает все. Поэтому самой большой своей ошибкой я считаю то, что по какой-то причине не добился того, чтобы Microsoft стала тем, чем является Android. На рынке есть место лишь для одной операционной системы не от Apple, и знаете, чего это стоит? 400 млрд долларов, которые просто переместились бы от Google к Microsoft", - заявил Гейтс

Ранее Microsoft обновление для Windows 10, которое помимо стандартных исправлений ошибок и обновлений может ударить по возможности устройств использовать Bluetooth.