Во вторник, 18 июня, Максиму Галкину исполнилось 43 года. Многие знаменитости уже с самого утра начали поздравлять звезду с днем рождения. Однако, одной из первых поздравила жена артиста Алла Пугачева.

На странице в Instagram легендарная артистка Алла Пугачева опубликовала совместное фото с мужем и написала: "Мой любимый, с днем рождения".

Напомним, ранее сообщалось, что Пугачеву словили на "измене". Также мы писали о том, как Алла Пугачева показала милое видео с дочерью. Также недавно Российский певец Филипп Киркоров окончательно разругался с Примадонной Аллой Пугачевой - они стараются не общаться между собой продолжительное время, сообщил источник, близкий к певице. Точная причина размолвки знаменитостей неизвестна, но имеет давние корни.