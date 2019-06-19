Российские СМИ твердят, что развод известной певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина произойдет, а случится это после 18 лет брака.

"Слухи о недопонимание в звездном семействе давно не дают покоя никому. Источники говорят, что пара Пугачевой и Галкина живет только ради детей. Прежнего общения между мужем и женой уже давно нет", - пишут СМИ.

Там же говорят об измене Галкина. И любовницей юмориста называют известную телеведущую Юлию Барановскую.

Сама же "любовница" никак не комментирует данную ситуацию, но люди из окружения Максима Галкина утверждают, что ни раз видели его в компании Барановской.

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева трогательно поздравила мужа с днем рождения. А также Пугачеву словили на "измене". Также мы писали о том, как Алла Пугачева показала милое видео с дочерью. Также недавно Российский певец Филипп Киркоров окончательно разругался с Примадонной Аллой Пугачевой - они стараются не общаться между собой продолжительное время, сообщил источник, близкий к певице. Точная причина размолвки знаменитостей неизвестна, но имеет давние корни.