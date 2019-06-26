Под Киевом полицейский погорел на взятке [ Редактировать ]
Под Киевом следователь следственного управления полиции требовал от наркозависимого 500 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.
"По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужу. Меру пресечения ему выберет суд", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на взятке погорел начальник отделения полиции.
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