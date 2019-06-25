В Киевской области в городе Васильков произошел жуткий инцидент. Известно, что собака бойцовской породы напала на 77-летнюю женщину. Об это сообщает hronika.info.

Отмечается, что пес сорвался с привязи и бросился на пенсионерку, которая шла по улице. Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом плеча и множественными укусами.

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Собака находится под постоянным присмотром и ограничена в передвижении. Зарегистрировано уголовное производство по статье за неумышленные тяжелые или средней тяжести повреждения.

Ранее сообщалось, что во Львове дикий лось забежал в частный дом, а также в Днепре собака растерзала подростка.