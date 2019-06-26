Назначение руководителей ОГА: Кабмин проведет собеседование с кандидатами Зеленского [ Редактировать ]
В среду, 26 июня, в ходе заседания парламента стало известно, что в правительстве проведут собеседования с кандидатами президента Владимира Зеленского на председателей областных государственных администраций. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман.
Собеседования пройдут в закрытом режиме.
"Переходим к вопросу с ограниченным доступом и работаем дальше. Прошу подготовить кандидатов. Затем мы выйдем, всех представим", - отметил премьер-министр.
Он предложил провести рассмотрение кандидатур в режиме интервью. При чем, пресса при этом присутствовать не будет.
"Далее - когда мы определимся как правительство по поводу того, что мы кого-то поддерживаем или не поддерживаем, мы об этом сообщим абсолютно публично о том, что мы согласовали, а назначать будет президент Украины. Он будет нести политическую ответственность за своих назначенцев... Собеседование мы можем провести именно в таком режиме", - пояснил глава правительства.
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