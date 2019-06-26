Вибори мають відбуватися чесно й прозоро. На цьому наголосила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Вона нагадала, що під час президентських перегонів у регіоні не було жодного значного порушення. Як цього разу готується область - дивіться далі.

У залі обласної адміністрації керівники всіх підрозділів, які гарантують життя й безпеку регіону. Голова облдержадіміністрації бере за приклад минулі президентські вибори вони відбувалися під прискіпливим наглядом громадськості й міжнародних організацій. І жодних зауважень. Тож цього разу вимагає такої ж прозорості й неупередженості.

"Вибори повинні пройти відповідно до чинного законодавства, максимально прозоро, зрозуміло для людей, і першочергово - це буква закону. Всі органи державної влади повинні бути аполітичними, тільки закон. Один для всіх єдиний. А вже люди будуть звертати увагу на усіх кандидатів, будуть визначатися у день виборів. Ми розуміємо, що деякі моменти можуть бути використані для дестабілізації ситуації, тому повна координація силових структур і відомств, для того, щоб, як завжди, провести все безпечно і спокійно для всіх громадян Харківської області", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Щоб не було спроб дестабілізації, укріплять державний кордон, посилять охорону військових частин і складів. На випадок дзвінків про ймовірне замінування у день виборів чергуватимуть додаткові піротехнічні групи. За тиждень до волевиявлення увесь особовий склад поліції перейде на посилений режим служби. Щойно бюлетені доправлять на дільниці, їх цілодобово охоронятимуть. І вже зараз поліція виявляє порушення у проведенні агітації.

"На сьогодні, уже надійшло 62 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Про підкуп виборців та поширення агітаційних матеріалів без вихідних даних, серед виявлених правопорушень три з ознаками кримінальних правопорушень. За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 60 Кримінального кодексу "підкуп виборців", - говорить Валерій Сокуренко, начальник ГУ Нацполіції в Харківській області.

А от виборцям пропонують завчасно перевірити наявність їх у списках. Виправити помилки чи повідомити про зміну свого місця проживання можна лише до 15 липня.

"Якщо вас немає в державному реєстрі виборців, пишіть заяву, вас внесуть. Може таке статися, що виборці не будуть перебувати за своєю виборчою адресою. То можна звернутися також до відділів ведення державного реєстру виборців, написати заяву про тимчасову зміну місця голосування. Не треба буде надавати мотивовані документи. Треба буде вказати тільки причину у заяві", - говорить Світлана Коломієць, начальниця відділу адміністрування апарату Харківської облдержадміністрації.

Прозорість перегонів на Харківщині вже виявили бажання відстежувати дві з половиною сотні міжнародних спостерігачів.