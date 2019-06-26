У Дружківці міські депутати трьох політсил склали партбілети та долучилися до "Опозиційної платформи - За життя" [ Редактировать ]
Нове об'єднання. Сьогодні в Дружківці міські депутати одразу трьох політичних сил - "Опозиційного блоку", партії "Наш Край" і БПП склали партбілети та сформували фракцію "Опозиційної платформи - за життя" в міськраді.
Дружківка Донецької області. Напередодні парламентських виборів більшість депутатів міськради вийшли зі своїх політичних сил і сформували фракцію "Опозиційної платформи - За життя".
"Позиция Бойко - для населения города Дружковка - она очень понятна. Когда были выборы в президенты, то большинством голосов Дружковка проголосовала именно за "Платформу за життя". И именно за Бойко. А учитывая то, что мы являемся депутатами от населения, мы не можем быть вне жителей", - говорить Володимир Григоренко, депутат Дружківської міськради, голова фракції "Опозиційна платформа - За життя".
Відтепер фракція "Опозиційна платформа - За життя" має більшість голосів у міській раді Дружківки.
"У нас 21 депутат вішли из своих фракций, а это "Оппозиционный блок", фракция нашего края и группа была от БПП. И объединились в одну фракцию - "Оппозиционная платформа - За життя", - говорить Ірина Бучук, секретар Дружківської міської ради.
Отже депутати підтримали єдиного кандидата до Верховної Ради від "Опозиційної платформи - За життя" в Дружківці. Ним став чинний міський голова - Валерій Гнатенко.
"Еще на президентских віборах в апреле люди отдали голоса Юрию Бойко. Мы видим что Юрий Бойко набрал большинство на территории Донбасса. И мы уверены, что это большинство сохраниться и на парламентских выборах. И мы сегодня увидели, что люди больше доверяют "Оппозиционной платформе", и поэтому депутаты горсовета перешли практически полностью из "Оппозиционного блока" в "Оппозиционную платформу", - говорить Валерій Гнатенко, міський голова Дружківки.
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