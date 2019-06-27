Юрій Бойко у Харкові представив кандидатів у депутати в мажоритарних округах [ Редактировать ]
Мир, відновлення економіки і підтримка підприємств. Співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко озвучив у Харкові головні напрямки діяльності цієї політсили. А також представив кандидатів у депутати від партії в мажоритарних округах.
"Хочу поприветствовать наших ребят, которые пошли по мажоритарке по Харькову. Я понимаю, что у нас будет горячая пора, но тем не менее результат будет хороший, вы выиграете поскольку Харьков всегда оценивал людей конкретных действий людей, труда. И в этом отношении все вы к этим критериям подходите. Правда за нами, мы делаем хорошие дела для страны, мы не просто говорим, что мы что-то там собираемся решить, а мы уже вышли на переговоры с РФ по облегчению наших и по заключению новых газовых контрактов и по открытию российского рынка для наших товаров", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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