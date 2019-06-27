В пятницу, 28 июня в Украине будут отмечать ежегодный праздник - День Конституции - единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Так как праздник приходится на пятницу, у украинцев будет три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня. А это отличный повод провести время ярко и незабываемо.

День Конституции Украины в Пирогово

Здесь вас ожидает бесплатный Казачий квест, во время которого можно развлекаться взрослым, детям и всей семьей. Еще здесь вы сможете погулять по территории музея и насладиться праздничной концертной программой с участием разножанровых и разновозрастных исполнителей.

Когда: 28-29 июля, 15:00 до 18:00

Где: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, ул. Академика Тронько

Вход бесплатный.

В Межигорье на теплоходе

В честь празднования Дня Конституции Украины вас ждет 7-ми часовая прогулочная программа выходного дня, которая не оставит равнодушными ценителей длительных речных прогулок. Это увлекательное путешествие по Днепру с прохождением через шлюз, заходом в Киевское море (Киевское водохранилище) и высадкой в Межигорье, где у посетителей в распоряжении будет три часа, чтобы прогуляться по резиденции. Непревзойденные пейзажи, море эмоций, ярких впечатлений и отличный отдых гарантированы.

Программа поездки:

12:00 - отправление из Киевского речного вокзала

14:00 - прибытие в Межигорье

17:00 - посадка на теплоход

19:00 - прибытие на Киевский речной вокзал

На теплоходе работает бар и музыка.

Когда: 28 июля, с 12:00 до 19:00

Где: Киевский речной вокзал, Почтовая площадь, 3

Сколько стоит: 500 грн. Дети до 6 лет бесплатно, с 6 до 12 лет -50% от стоимости билета. Вход на территорию парка оплачивается отдельно. Ориентировочная стоимость - взрослый билет - 120 грн, детский - 50 грн, также льготные условия.

Концерт "Салют" в Зеленом театре

Здесь День Конституции Украины будут отмечать громко, шумно, с танцами, песнями и алкоголем.

В эту ночь за пультом:

Masta

Toki Toi

Boychi (Party Dealers)

Katana (Party Dealers)

Last Hero

MC: Martovsky

Когда: 28 июня, с 23:00

Где: Зеленый театр, Парковая дорога, 2

Вход бесплатный.

День Конституции Украины в парке "Киевская Русь"

Здесь вас встретят как дорогого гостя и угостят хлебом-солью. А еще предложат загадать желание, которое непременно должно осуществиться. Начало праздничной программы около 14:00.

Когда: 28 июня, с 10:00 до 2300

Где: Парк Киевская Русь, село Копачи, ул. Ленина, 17а

Сколько стоит: для взрослых - 170 грн, для студентов и пенсионеров 150 грн; для школьников 60 грн; дошкольника - бесплатно.

Городская праздничная программа

28 июня состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику, а также планируется возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся историческим деятелям украинского государства во всех районах Киева.

В этот же день пройдет пешеходная экскурсия "Владимирский путь Михаила Грушевского".

В Центральном парке культуры и отдыха (возле Арки Дружбы народов) 28 июня запланировано патриотическое мероприятие "Победа непокоренных".

Ко Дню Конституции открылась фотовыставка в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", которая будет работать до 2 июля.

В центральных городских и районных библиотеках запланирован цикл мероприятий, во время которых вы узнаете об истории конституционализма, формирования правовой культуры, воспитания общественного сознания и уважения к Основному Закону Украины, объяснят значения норм Конституции Украины, в частности, стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украина в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора. Лекции продлятся до 30 июня.

На Майдане Незалежности (вокруг Монумента Незалежности) до 20 августа будет проходить выставка "Век несокрушимых".

До 30 июня пройдут показы научно-познавательных фильмов "История прав человека", "Молодежь за права человека" в детских специализированных кинотеатрах "Старт", "Факел", "Проминь".

26 июня состоится праздничная концертная программа "Мое государство - свободная Украина" в помещении Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Также, 27 июня в Голосеевском парке культуры и отдыха имени М. Т. Рыльского проведут легкоатлетический пробег "Украина - моя родная страна".

Также в июне проходит выставка архивных документов "Ко Дню Конституции Украины" в читальном зале Государственного архива города Киева.

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