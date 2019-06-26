Ивана Купала: когда праздник в 2019 году [ Редактировать ]
Ивана Купала - один из четырех главных праздников солнечного календаря. Это традиционный праздник, который отмечают в ночь перед Ивановым днем.
Его отмечают с 6 на 7 июля.
В этот день принято проходить очищение при помощи огня и воды - древнейшей формы магических действий.
Это, пожалуй, единственный языческий сохранившийся до сих пор праздник, на который почти не повлияло христианство.
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