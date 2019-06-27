Зеленский переименовал Администрацию президента [ Редактировать ]
В четверг, 27 июня, официальные аккаунты президента в социальных сетях Facebook и Twitter изменили название на Офис президента.
Также на Офис президента Украины переименовали страницу АП в Twitter, но англоязычное название осталась еще в коде страницы (формулировка APUkraine - Администрация президента Украины).
Ранее Зеленский провел перестановки в СБУ и Нацгвардии. А также внес в Раду законопроект о снижении цены на электроэнергию.
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