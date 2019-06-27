В четверг, 27 июня, официальные аккаунты президента в социальных сетях Facebook и Twitter изменили название на Офис президента.

Также на Офис президента Украины переименовали страницу АП в Twitter, но англоязычное название осталась еще в коде страницы (формулировка APUkraine - Администрация президента Украины).

Ранее Зеленский провел перестановки в СБУ и Нацгвардии. А также внес в Раду законопроект о снижении цены на электроэнергию.