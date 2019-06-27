У Харкові невідомі напали на громадську приймальню партії "Опозиційна платформа За життя". О пів на четверту ранку зловмисники розбили скло на вході в офіс та облили фасад будівлі зеленкою.

Охоронець приймальні викликав поліцію. Та нападники втекли. Слідчі зібрали речові докази, взяли відео з камер спостереження. Справу розслідують за статтею "хуліганство". На думку партійців, напад могли здійснити представники радикальних партій чи політичні опоненти. Нагадаю, громадську приймальню "Опозиційної платформи - За життя" відкрили лише вчора, за участі співзасновника партії Юрія Бойка. Сьогодні, попри напад, громадська приймальня роботу не припинила.

"Нападавшие удалились очень быстро, в течение минуты, выполнили то ли заказ чей-то, конкурирующих политических сил, или заказ конкретных лиц, которые заинтересованы в противоборстве с нашей политической силой, и они удалились", - говорить Ірина Хижняк, керівник громадської приймальні партії "Опозиційна платформа - за життя".

"Мы можем предположить, что это наши оппоненты, которые изображают из себя оппозицию. К сожалению, сами не могут и не хотят принимать участие в том, чтобы мы работали единым фронтом, а именно, работают на раскол. Им интересно, чтобы мы как политическая сила теряли в городе Харькове", - говорить Андрій Лесик координатор штабу партії "Опозиційна платформа - за життя".