Боротьба з насильством щодо дітей - має стати національним пріоритетом країн Ради Європи.

Відповідну резолюцію сьогодні ухвалили у ПАРЄ. Членам Ради рекомендують розробити національні плани протистояння дитячому насильству та збільшити видатки на захист, безпеку й освіту. Нагадаю, за останні пів року в Україні вбито 50 дітей. Поліція просить допомоги в депутатів. А саме: створити Єдиний реєстр осіб, які скоїли сексуальні злочини проти неповнолітніх.

"Мы говорим о насилии различного характера. Психологически, сексуальном, буллинге, незаконное перемещение детей. И конечно для нас эта проблема очень актуальна. И задача следующего парламента и следующего правительства будет разработка комплексной стратегии по защите прав детей. Конечно в основу ее должна лечь будапештская конвенция, "Лансерот" и стамбульская конвенция, которую Украина до сих пор не ратифицировала", - говорить Юлія Льовочкіна, народний депутат, заступниця члена української делегації в ПАРЄ.