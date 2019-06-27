Известная украинская артистка Настя Каменских шокировала поклонников экстремальным декольте. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в популярной социальной сети.

На фото Настя стоит немного наклонившись к камере, а одета она в обтягивающее бежевое платье с глубоким декольте. Соблазнительный образ певицы покорил поклонников ее творчества.

Комментарии под публикацией были самые разнообразные:

"Господи, какая же красивая! Краса страны!", "Красотка", "Богиня", "Настюша, выглядишь просто супер", "Сногсшибательная", "Шикарная женщина".

Напомним, Настя Каменских появилась в кадре абсолютно голая. А также популярная украинская певица Настя Каменских впервые поделилась с фанатами видео, на котором показала, какую вечеринку ей организовали подруги.