"Это уже перебор": Настя Каменских появилась в кадре абсолютно голая [ Редактировать ]
В пятницу утром, 14 июня, украинская певица Настя Каменских показала фото, на котором она полностью обнажена. Соответствующий снимок появился на странице артистки в Instsgram.
Судя по снимку, Каменских только проснулась, в кадре артистка, подтягиваясь позирует на кровати без одежды.
Подписчики активно комментируют откровенное фото:
"Ого, Настя! Это фото, для личного архива замужней женщины!", "Повезло Потапу", "Я конечно все понимаю, красиво, но мне кажется, это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал! "Я конечно все понимаю , красиво, но, мне кажется, - это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!".
Раньше сообщалось о том, что Каменских показала "жаркий" поцелуй с Потапом. А также читайте, сколько стоила свадьба Потапа и Насти.
по теме
Каменских похвасталась формами в прозрачном белье (фото)
Украинская певица Настя Каменских показала подписчика новое фото на своей странице в Instsram
Историческое событие: как прошел концерт Монатика (фото)
В субботу, 1 июня, в Киеве украинский артист Monatik собрал полный НСК "Олимпийский"
Настя Каменских показала "жаркий" поцелуй с Потапом (видео)
Настя Каменских и Потап находятся в "медовом месяце" в Турции
"Как мало нужно для счастья": Потап умилил фото с Каменских
Потап показал милое фото с отдыха с Каменских
Анна Седокова шокировала пышными формами (фото)
Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила фанатов новым фото из спортзала