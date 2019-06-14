В пятницу утром, 14 июня, украинская певица Настя Каменских показала фото, на котором она полностью обнажена. Соответствующий снимок появился на странице артистки в Instsgram.

Судя по снимку, Каменских только проснулась, в кадре артистка, подтягиваясь позирует на кровати без одежды.

Подписчики активно комментируют откровенное фото:

"Ого, Настя! Это фото, для личного архива замужней женщины!", "Повезло Потапу", "Я конечно все понимаю, красиво, но мне кажется, это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал! "Я конечно все понимаю , красиво, но, мне кажется, - это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!".

Раньше сообщалось о том, что Каменских показала "жаркий" поцелуй с Потапом. А также читайте, сколько стоила свадьба Потапа и Насти.