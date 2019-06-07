Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно сыграла свадьбу с популярным репером и продюсером Потапом, взбудоражила поклонников пары фото в бикини.

Формами молодой супруги похвастался Алексей Потапенко. Артист гордится своей женой и теперь, после того, как пара официально перестала скрывать отношения, регулярно постит фотографии с Настей, не зависимо от того. где они находятся: на пляже в Турции или дома во дворе.

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На фото Настя лежит на надувном матрасе. Видно, что артистка загорает топлес, рядом ней домашний любимец - беленький пес.

"Обед..", - подписал фото Потап.

Поклонники пары не перестают комментировать: Хороший у Потапа обед", "Попа как у Ким", "Сочный обед", "Ну Мега крутая пара!!! Даже не представляю какие крытые дети у Вас будут!!!",

"Хорошо когда все хорошо", "Я тоже так хочу".

Раньше сообщалось о том, что Каменских показала "жаркий" поцелуй с Потапом. А также читайте, сколько стоила свадьба Потапа и Насти.

Напомним, свадьбу популярная пара сыграла 23 мая за городом. Ведущими на ней были известные артисты Юрий Горбунов и Катя Осадчая. На мероприятии присутствовали все звезды украинского шоу-бизнеса. А Тина Кароль даже посвятила песню молодоженам.