"Точно беременна": новое фото Каменских взбудоражило поклонников [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Настя Каменских часто радует поклонников новыми фото и видео-публикациями. Так, в этот раз певица опубликовала фото со съемок популярного телевизионного шоу, где Настя сидит в жюри.
На фото Каменских - в бежевом обтягивающем платье, на ногах знаменитости - босоножки с золотым отливом, а волосы перекинуты на одну сторону.
Данное фото вызвало бурю комментариев у поклонников творчества артистки. А причиной стал - рука, которую Настя держит на животе. Этот факт "намекнул" фанам на возможную беременность Каменских.
Под публикацией тут же посыпались комментарии:
"Она беременна?", "Красотка", "Вам не кажется, что у Насти живот?", "Настя, ты беременна!", "Походу, уже беременна", "И почему я всё время думаю что Настя беременна?", "Идеально женственно и красота сбивает с ног!", "Настя беременная, это точно".
Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских появилась в кадре абсолютно голая. А также популярная украинская певица Настя Каменских впервые поделилась с фанатами видео, на котором показала, какую вечеринку ей организовали подруги.
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