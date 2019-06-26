Известная украинская артистка Настя Каменских часто радует поклонников новыми фото и видео-публикациями. Так, в этот раз певица опубликовала фото со съемок популярного телевизионного шоу, где Настя сидит в жюри.

На фото Каменских - в бежевом обтягивающем платье, на ногах знаменитости - босоножки с золотым отливом, а волосы перекинуты на одну сторону.

Данное фото вызвало бурю комментариев у поклонников творчества артистки. А причиной стал - рука, которую Настя держит на животе. Этот факт "намекнул" фанам на возможную беременность Каменских.

Под публикацией тут же посыпались комментарии:

"Она беременна?", "Красотка", "Вам не кажется, что у Насти живот?", "Настя, ты беременна!", "Походу, уже беременна", "И почему я всё время думаю что Настя беременна?", "Идеально женственно и красота сбивает с ног!", "Настя беременная, это точно".

Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских появилась в кадре абсолютно голая. А также популярная украинская певица Настя Каменских впервые поделилась с фанатами видео, на котором показала, какую вечеринку ей организовали подруги.