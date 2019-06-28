Полузащитник "Зари" перешел в "Динамо" [ Редактировать ]
Киевское "Динамо" и луганская "Заря" достигли соглашения о трансфере 27-летнего игрока сборной Украины Александра Караваева. Об этом сообщает сайт "Динамо".
Контракт 27-летнего полузащитника с киевлянами рассчитан на четыре года. Он будет выступать под 20 игровым номером.
В обратном направлении - из "Динамо" в "Зарю" - переходит Богдан Михайличенко, который в прошлом сезоне выступал за луганский клуб на правах аренды.
С Богданом Михайличенко подписан контракт, с Александром Тымчиком продлена арендаhttps://t.co/Mzn2XsV4H7 pic.twitter.com/uaBUmbfqay— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 27 июня 2019 г.
Караваев сыграл в 38 матчах за "Зарю" во всех турнирах прошлого сезона. В его активе 10 голов и 5 результативных передач. За сборную Украины провел 22 игры и отметился одним голом.
Таким образом, Александр стал вторым новичком Динамо нынешним летом после полузащитника венской Аустрии Абдула Кадири Мохаммеда.
Ранее мы также писали о том, что известный футболист потерял сознание на тренировке.
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