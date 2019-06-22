Во время тренировки 21-летний полузащитник сборной Нигерии Самуэль Калу потерял сознание. Команда готовится к Кубку африканский наций, передает "Сегодня".

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Спортсмен упал в обморок во время подготовки команды к стартовой игре в КАН-2019 с Бурунди. Футболиста экстренно госпитализировали.

"Мне сказали, что Самуэль Калу находится в стабильном состоянии. Его доставили в больницу, где ему сделали анализы. Сейчас он в порядке. У него случилось обезвоживание организма", - сообщил представитель нигерийской федерации футбола Адемола Олахире.

Ранее сообщалось, что на открытии Европейских игр гимнастка сорвалась с каната.