Известный футболист потерял сознание на тренировке [ Редактировать ]
Во время тренировки 21-летний полузащитник сборной Нигерии Самуэль Калу потерял сознание. Команда готовится к Кубку африканский наций, передает "Сегодня".
Спортсмен упал в обморок во время подготовки команды к стартовой игре в КАН-2019 с Бурунди. Футболиста экстренно госпитализировали.
"Мне сказали, что Самуэль Калу находится в стабильном состоянии. Его доставили в больницу, где ему сделали анализы. Сейчас он в порядке. У него случилось обезвоживание организма", - сообщил представитель нигерийской федерации футбола Адемола Олахире.
Ранее сообщалось, что на открытии Европейских игр гимнастка сорвалась с каната.
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