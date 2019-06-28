Росія витратить $28 мільярдів на модернізацію ядерного арсеналу [ Редактировать ]
Протягом наступних двох років Кремль збирається витратити 28 мільярдів доларів на модернізацію ядерного арсеналу, - про це заявив виконувач обов'язків голови Пентагону Марк Еспер.
Він зазначив, що Росія прагне контролювати своїх сусідів, продовжує втручатися у суверенні демократичні процеси в інших країнах та водночас військово підтримує авторитарних керівників - як от у Сирії та Венесуелі.
Еспер запевнив, що США продовжуватиме зміцнювати НАТО, аби протистояти російським загрозам та викликам і за межами Альянсу.
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