Протягом наступних двох років Кремль збирається витратити 28 мільярдів доларів на модернізацію ядерного арсеналу, - про це заявив виконувач обов'язків голови Пентагону Марк Еспер.

Він зазначив, що Росія прагне контролювати своїх сусідів, продовжує втручатися у суверенні демократичні процеси в інших країнах та водночас військово підтримує авторитарних керівників - як от у Сирії та Венесуелі.

Еспер запевнив, що США продовжуватиме зміцнювати НАТО, аби протистояти російським загрозам та викликам і за межами Альянсу.