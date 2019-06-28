Сьогодні у Сенаті Франції українські депутати представили мирний план врегулювання ситуації на Донбасі. І обговорили його з Наталі Гуле - керівницею сенатського комітету з питань безпеки. Нестор Шуфрич і Вадим Рабінович закликали європейських політиків допомогти Україні в реалізації програми.

"Мы только что представили наш мирный план в одном из самых. Ну, я считаю оплотов демократии - в сенате Франции. Мы сегодня поговорили о мире, мы получили союзников. Одну их извеснтейших сенаторов Франции, которая тоже хочет мира. И говорит, что замороженный конфликт в центре Европы плохо и для французов и для всех стран других", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

"В сегодняшней концепции, которая вчера была обговорена и согласована в Минске на встрече Виктора Медведчука с лидерами так называемых ДНР и ЛНР, находится весь комплекс мероприятий в том числе и предлагаемый проект изменений в конституцию, который предусмотрен комплексом мер по реализации Минских соглашений", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Я дуже рада була зустрітися з паном Рабіновичем та паном Шуфричем. І на це є дві причини. Перш за все вдалося продемонструвати силу парламентської дипломатії. І принести мир на мою Батьківщину - в Україну, тому що мій дідусь народився в Києві", - говорить Наталі Гуле, керівник Комітету з питань безпеки в Сенаті Франції.