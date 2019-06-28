Нарешті почалося! На ділянці фронту біля Станиці Луганської відбувається розведення сил. І це дуже важливо, бо саме в цьому місці діє єдиний на всю Луганську область перехід для місцевих жителів через лінію зіткнення.

Вдумайтеся - щодня його перетинають близько восьми тисяч людей. Причому через зруйнований міст, який накрили тимчасовими дерев'яними конструкціями. Власне, задля ремонту моста все це й планувалося. Що зараз відбувається біля Станиці Луганської? Докладна інформація - від нашого воєнкора Руслана Смещука.

Пункт пропуску "Станиця Луганська". Це у всіх сенсах найвіддаленіший об'єкт зони ООС. Ще 2016 року вирішили - біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець має бути демілітарізована територія. Сторони повинні відійти, щоб була змога побудувати нову переправу. І три останні дні відбувається відведення сил. Сьогодні завершальний етап. Він починається з приїзду Леоніда Кучми - представника України в Мінській групі.

"Тут військові дивляться один одному в очі. Відстань від 200 до 380 метрів, стрілецька зброя добивае. А потім ми сразу почнемо будувати міст. Зразу. А міст це социальний аспект причому такий міст нормальний, що по ньому машини будуть їздити", - говорить Леонід Кучма, президент України (1994-2005).

У супроводі численних спостерігачів ОБСЄ йдемо до зруйнованого мосту. Ось тут зараз проходить межа - між двома частинами області. До окупованого Луганська 10 кілометрів.

Це найближча точка, куди нас сьогодні допустили. Як ви можете бачите вже за 10 метрів прапор представників ОРДЛО. Там же люди в російській військовій формі, але з написом "спостережна місія" - теж представники непідконтрольних територій.

Ось вони - у синіх шоломах із надписами "НМ". Без зброї, поводяться неагресивно. Поблизу спостерігачі ОБСЄ.

Старі й малі, з важкими речами йдуть по хитких дерев'яних конструкціях. Бо цей давній міст - єдиний на всю область пропускний пункт. А вже за цим бліндажем починаються ворожі укріплення. Чи залишить їх супротивник - наразі відкрите питання.

"Зараз оце оборонну споруду наших військових підійде краще, розбернио і все. Але більшість оборонних споруд залити ьетоном. Це з того боку? Так з того. Для мене дуже велике питання. Її ж міжна тількі підривати. Я це питання задава. наші військові всюди допускають спостерігачів оме. А з того боку десь пускають, а десь не пускають і в цьому є питання. Бужь виконувати чи ні", - говорить Юрій Зулкін, голова Станично-Луганської ВЦА.

Тим часом наші військові - відводять техніку, людей та озброєння на нові облаштовані позиції.

"Станицю ми не полишимо. В Станиці ми залишатися. Якщо ми побачимо що вони підходять, а ми наблюдаемо - ми можемо прострілювати. Тут 5-8 міект їх образно занять. А на скільки відійшли? На той позиції 500 метрів, на той 800-900", - говорить В'ячеслав, військовослужбовець ЗСУ.

"Мы прийняли позицию, это более выгодная позиция. В случае чего им можем легко вернуться назад", - говорить Олександр - військовослужбовець ЗСУ.

Потім перед журналістами знову з'являються Леонід Кучма та командувач ООС Олександр Сирський. Повідомляють - на тому боці відведення теж відбулося.

"Сьогодні як мі отримали гарантії від місії ОБСЄ, що протилежна сторона вивела всі підрозділи за межі. Ми можемо завершити відведення наших підрозділів на інші крайні позиції", - говорить Олександр Сирський, командувач ООС.