Самміт G20: Дональд Трамп зустрівся з Меркель і Путіним [ Редактировать ]
В японській Осаці перший день саміту Великої двадцятки. Особлива увага до зустрічей Дональда Трампа, він встиг уже переговорити і з Меркель, і з Путіним.
Яке місце на цих зустрічах було відведено українській темі - знає Дмитро Анопченко.
Від зустрічей в Японії чекають багато. Я б навіть сказав - "занадто багато". Проблем накопичилося безліч. І це, крім українського питання, ще й Іран, де будь-якої миті може до атаки дійти; і торговельна війна США з Китаєм, яка може дуже дорого обійтися всьому світу.
І, як очікується, хоча б частину цих проблем Дональд Трамп повинен зняти під час переговорів на полях "двадцятки". Хоча, враховуючи імпульсивність президента, добре, щоб нових проблем одночасно не створив.
Зустрічі, які у Дональда Трампа вже відбулися: це, по-перше, з Ангелою Меркель. І - за повідомленням Білого дому, головні теми цієї розмови: Іран, Лівія і "підтримка економічної реформи в Україні". Саме так не "ситуація на Донбасі", а "підтримка реформ". Як неофіційно дізналася з джерел у своїй делегації німецька преса, Меркель дуже стурбована можливістю війни Сша з Іраном, всіляко схиляла Трампа до переговорів. І отримала від нього обіцянку ці переговори з Тегераном таки почати.
Також вже відбулася зустріч Дональда Трампа і Путіна. І хоча Трамп обіцяв не зустрічатися із російським президентом до звільнення українських моряків, він зізнався американській пресі, яка супроводжує президента, що в Японіі цю тему навіть не підіймав. Зрозуміло, всіх цікавить, чи говорили про Україну. У прес-пулі американського президента мені повідомили - так, говорили. Поряд із Сирією, Венесуелою та Іраном. Перемовини тривали годину двадцять - це дуже багато. Заяв самого президента США за підсумками ще немає, але за непрямими ознаками схоже, що якихось чітких домовленостей Путін і Трамп не досягли. Оскільки в повідомленні Білого дому лише 5 сухих рядків і жодної конкретики.
Уперше за тривалий час після отруєння Скрипалів зустрілася із Володимиром Путіним і Тереза Мей. Серед іншого, британська прем'єрка закликала Росію припинити дестабілізацію та... звільнити українських моряків.
Де очікують прориву - так це в переговорах з Китаєм. Саме в Осаці дві країни повинні припинити торговельну війну, що триває вже рік і коштує обом країнам мільярди доларів. Журналісти, які супроводжують китайського лідера, побачили в чернетці прес-релізу за підсумками його майбутньої зустрічі з Трампом, слова про це.
Пишуть навіть, що така остаточна домовленість нібито була головною умовою американського президента. І якщо китайці не видають бажане за дійсне і якщо сам Трамп в останню хвилину не передумає, то саміт в Осаці може принести хоча б один вагомий результат. Кінець "митного протистояння", яке вже почало "розгойдувати"світову економіку.
В цілому ж це тільки перший день зустрічі "двадцятки", вона триватиме ще в суботу. І з Японії весь цей час буде надходити ще багато новин.
Тож будемо стежити за повідомленнями. Там зараз акредитовано, тільки уявіть, 7 тисяч журналістів, тому від їхньої уваги не сховається жодна дрібниця.
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