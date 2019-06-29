Apple официально заявила, что главный дизайнер компании Джонатан Айв покинет компанию в конце этого года, чтобы сформировать собственную дизайнерскую фирму, в которой Тим Кук будет одним из ее основных клиентов. Проще говоря, Apple будет нанимать Айва, чтобы он продолжал играть важную роль в разработке продуктов компании.

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Выступая в качестве дизайнера Apple на протяжении почти 30 лет, Айв изменил лицо современного мирового дизайна. От самых популярных моделей Mac компании до iPhone и Apple Watch, идеи гения визуальной эстетики вдохновляли даже конкурентов на протяжении многих лет. В месте с тем, именно Айв помог Apple завоевать репутацию главного законодателя моды в мире компьютеров и информационных технологий.

Дизайн всех этих устройств создавал Джонатан Айв (Фото: pixabay.com)

"Джонатан Айв – главная фигура в мире дизайна, и его роль в возрождении Apple невозможно переоценить. Начиная с революционного iMac 1998 года до iPhone XS Max, видно, как много он потратил времени и усилий на то, чтобы вывести продукцию нашей компании, как образец совершенства", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

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Новая компания Айва будет называться LoveFrom, и она будет запущена в 2020 году. Также известно, что к Джонатану присоединится Марк Ньюсон, известный своими работами по дизайну самолетов, мебели и ювелирных изделий. Учитывая профессионализм как Айва, так и Ньюсома, легко представить, что они смогут довольно быстро найти новых клиентов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple представила компьютер Mac Pro стоимостью $45 тысяч – последняя дизайнерская разработка Айва. А в начале июня Apple официально отказалась от iTunes.