Apple представила компьютер Mac Pro стоимостью $45 тысяч [ Редактировать ]
Этой ночью компания Apple провела презентацию для разработчиков WWDC 2019, на которой, помимо новый версий iOS 13 и macOS 10.15, а также отмененного iTunes, представила самый дорогой компьютер в своей истории – Mac Pro 2019, который предназначен для опытных разработчиков, 3D-художников, музыкантов, видеоредакторов и других креативщиков.
"Компьютер-терка" от $5999
Самая "дешевая" версия обойдется покупателям в 5999 долларов. За такой ценник предлагается модель с 32 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD-накопитель и 8-ядерный процессор Intel Xeon.
Ресурс The Verge решил для эксперимента попробовать "заказать" полную комплектацию Mac Pro 2019 и был шокирован получившимся ценником в более чем 45 тысяч долларов. Вот что входит в эту стоимость:
- Базовый Mac Pro - 6000 долларов
- Расширение оперативной памяти до максимального объема в 1,5 ТБ (12 планок по 128 GB DDR4) – 17900 долларов
- Два SSD накопителя, каждый объемом по 2 ТБ – 2400 долларов
- 28-ядерный процессор Intel Xeon W (4,4 ГГц) – 7000 долларов
- Две видеокарты AMD Radeon Pro Vega II (SLI) – 12000 долларов
Итоговый ценник свыше 45 тысяч долларов получился без учета монитора Apple Pro Display XDR (5000 долларов), а также подставки к нему за 999 долларов. В итоге полный комплект превышает 50 тысяч долларов.
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